Silvia Toffanin concorrente a La Ruota della Fortuna durante Verissimo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Come ampiamente anticipato da TvPerTutti.it, al via lunedì 6 maggio 2024 Lasu Canale 5 con Gerry Scotti. Dopo le registrazioni avvenute alla fine dello scorso anno, Mediaset finalmente si è decisa a mandare in onda le puntate in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, il conduttore celebre nato il 26 maggio 1924 e morto l'8 settembre 2009. In realtà, Lainizierà in parte con 48 ore di anticipo dal momento che acon un round speciale che vedrà protagonista la padrona di casa. La compagna dell'AD Pier Silvio Berlusconi si confronterà con Orietta Berti e Cristiano Malgioglio sotto gli occhi attenti di Scotti, introducendo gli spettatori nello spirito ...