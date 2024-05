La profezia del male - recensione | che cliché i tarocchi killer

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 6 maggio 2024) La nostrade Ladel, ennesimo horror figlio di Final Destination con un cast di attori giovani ma semisconosciuti, a parte il Jacob Batalon degli Spiderman Marvel e unadizione da spezzare: un paio di uccisioni funzionano, tutto il resto no Alle volte neanche gli amici di Spiderman possono salvare film come Ladel. Già, perché questa ennesima costola di titoli come Final Destination può contare sulla presenza di Jacob Batalon (Ned negli Spiderman targati Marvel) e su un cast di stelle in rapida ascesa negli Usa, ma ancora semisconosciute da noi. Non le aiuterà a farsi conoscere questo horror un po’ troppo scialbo e sciapo, infarcito di jumpscare e di personaggi talmente stupidi in ciò che fanno e nel come lo anno da far tifare inevitabilmente ...