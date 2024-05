La narrativa che Strega Il premio fa tappa in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Macerata Racconta ospita la dozzina del. In un cineteatro Italia tutto esaurito, i finalisti del più importanteper lahanno condensato i loro stili e le loro storie in dialogo con Loredana Lipperini. Sul palco anche Stefano Petrocchi, presidente della fondazione Bellonci, organizzatrice del. Nei dodici è rientrato anche il recanatese Adrian Bravi che ha descritto il suo romanzo come "un libro nato dalla mia amicizia con Adelaida Gigli, che mi ha portato per la prima volta a confrontarmi col genere biografico", mentre Sonia Aggio ha parlato del suo "Nella stanza dell’imperatore", che si confronta con temi come scelta e destino in un "racconto di desideri soffocati", con espliciti riferimenti alla tragedia shakespeariana. Paolo Di Paolo, presentando "Romanzo senza ...