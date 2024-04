Serie A | tutte le partite alle 15 | I dettagli della proposta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 16 aprile 2024) Un dirigente diA ha proposto una giornata “vintage” conlein contemporanea15, come una volta. L’idea nostalgica è stata però bloccata. La nostalgia canaglia per il calcio di una volta, quandolediA si giocavano in contemporanea la domenica pomeriggio15, ha fatto capolino in un recente incontro di Lega. Secondo quanto riportato, un dirigente di un top club avrebbe proposto di organizzare una “giornata vintage” con tutti gli incontri in concomitanza nel tradizionale orario pomeridiano. Il Sogno del Tuffo nel Passato L’idea avrebbe dovuto ricreare un’atmosfera d’altri tempi, con calciatori in campo con le vecchie divise senza nomi e scarpini neri. Un vero tuffo negli anni ’80, quelli ...