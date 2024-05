La condanna a 11 anni di Manahel al-Otaibi segna il picco della repressione di bin Salman

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Quando vengono sottoscritti accordi con governi autoritari, c’è sempre qualcuno che sostiene che saranno un’importante occasione per favorire sviluppi, riforme e cambiamenti nel campo dei diritti umani. Implacabilmente, le autorità dell’Arabia Saudita continuano a smentire questa tesi. Così, pochi giorni dopo aver concluso il negoziato per la sponsorizzazione, da parteAramco (l’ente nazionale per gli idrocarburi), dei mondiali di calcio maschili del 2026 e di quelli femminili del 2027, da Riad è arrivata una terribile notizia.al-, istruttrice di fitness di 29, è statata a 11di carcere per aver postato contenuti a sostegno dei diritti delle donne e aver pubblicato foto in cui era vestita “male”. Laè stata emessa, dal ...