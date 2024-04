Mark Wahlberg - David Beckham ha denunciato la sua compagnia di fitness per 10 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 aprile 2024) Lo Spice Boy ha fatto causa all'azienda della star di Hollywood chiedendo un risarcimento milionario., ex campione inglese di Manchester United e Real Madrid, ha deciso di far causa aa causa di presunte perdite in seguito ad un accordo commerciale stipulato con F45 Training, società della quale la star di Hollywood possiede il 36% e ricopre il ruolo di Chief Branding Officer, che non avrebbe portato a buoni risultati. DB Ventures, società di, ritiene che l'ex calciatore sia stato ingannato da, in base a quanto riporta The Sun.afferma di aver perso 10didi tasca propria quando le azioni che gli erano state promesse non …