Kasia Smutniak ai David di Donatello con la figlia Sophie che è la copia del papà Pietro Taricone

Ieri sera su Rai uno è andata in onda la cerimonia di consegna dei David di Donatello , l’equivalente dell’Oscar per il cinema italiana. A fare il pieno di statuette sono stati due film: Io Capitano di Matteo Garrone e C’è ancora Domani di Paola ...

L'attrice si è presentata sul red carpet degli Oscar italiani assieme alla figlia entrambe con un look nero. Kasia Smutniak era in lizza per la statuetta per il documentario che ha decretato il suo debutto alla regia.Continua a leggere