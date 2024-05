Juventus - infortunio per Danilo | finale di Coppa Italia a rischi - quali partite salta

Juventus-Milan inizia con una pessima notizia per i rossoneri. infortunio per Maignan nel riscaldamento . Il portiere rossonero non scenderà in campo nella grande classica del calcio italiano di questo pomeriggio. Problema muscolare accusato nel ...

La gara contro la Roma, terminata sul punteggio di 1-1 (rete di Lukaku per i giallorossi e di Bremer per i bianconeri), ha lasciato in eredità notizie non certo positive alla Juventus . La formazione di Massimiliano Allegri, terza in campionato e ...

Infortunio Dybala in Roma-Juve: esito esami. Con il Bayer Leverkusen... - infortunio Dybala in Roma-Juve: esito esami. Con il Bayer Leverkusen... - La 'Joya' è uscito all'intervallo nella sfida dell'Olimpico contro i bianconeri: la situazione in vista della semifinale di ritorno di Europa League ...

Tegola Danilo in casa Juve: la nota ufficiale del club sull'infortunio - Tegola Danilo in casa Juve: la nota ufficiale del club sull'infortunio -

INFORTUNIO Dybala, l’esito degli esami: la SCELTA per Bayer Leverkusen-Roma - infortunio Dybala, l’esito degli esami: la SCELTA per Bayer Leverkusen-Roma - Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala dopo l’infortunio muscolare contro la juventus. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’argentino hanno infatti escluso lesioni ...