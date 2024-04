Juventus-Milan - infortunio Maignan | cos’è successo nel riscaldamento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 aprile 2024)inizia con una pessima notizia per i rossoneri.pernel. Il portiere rossonero non scenderà in campo nella grande classica del calcio italiano di questo pomeriggio. Problema muscolare accusato nel pre-partita, precisamente un risentimento all’adduttore. Si riapre, in casa, il dibattito sulla tenuta fisica del portiere francese, forte e talentuoso, ma spesso preda di continui problemi muscolari. Brutta notizia per Pioli che dovrà fare a meno di un’altra pedina nella sua retroguardia che già si presenta alquanto incerottata: sono già indisponibili Calabria, Tomori e Theo Hernandez per squalifica. L'articolo CalcioWeb.