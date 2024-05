Juve - Champions a piccoli passi Poi il futur - Allegri | A Livorno non me lo chiedono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Torino, 6 maggio 2024 – Ha rischiato ancora lantus. Il pareggio di Roma tiene a distanza i giallorossi ma ha messo in mostra ancora una volta unaa due facce, buona e concreta in alcune fasi del match, forse un po’ sprecona, tesa e impaurita in altre, con una Roma arrembante e vicina al bersaglio grosso. La squadra dimuove ancora un piccolo passo verso la, ma la classifica resta corta anche se il ‘jolly’ Salernitana servirà per fare i tre punti che mancano.a 66, poi Bologna a 64, Roma a 60 e Atalanta a 57, ma con due partite da recuperare e potenzialmente a 63. Una vittoria contro i granata ultimi darebbe la certezza e con la possibilità di concentrarsi totalmente sulla finale di Coppa Italia del 15 maggio contro l’Atalanta. E a fronte di queste difficoltà tiene ...