Israele - il Gabinetto di guerra vara l' operazione a Rafah L' esercito ha invitato all' evacuazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ildiha approvato ieri sera all'unanimità l', di cui l'ha preparato i piani. Lo hanno riferito i media secondo cui, una volta evacuata la popolazione in un'azione definita dall'Idf "limitata e temporanea", l'militare dovrebbe cominciare entro pochi giorni. L'israeliano ha cominciato a chiedere ai palestinesi di evacuare i quartieri orientali di, quelli al confine israeliano, in vista di una possibile offensiva pianificata nell'area meridionale della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere l'stesso. I civili sono stati invitati a spostarsi in una zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. L'Idf sta lanciando nella parte est di ...

