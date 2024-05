Isola dei Famosi sondaggi 6 maggio | l’eliminato di stasera

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si rinnova l’appuntamento condei, che torna in onda dopo lo stop forzato del 2dovuto alle partite di Europa League. Vladimir Luxuria conduce la nuova puntata in onda su Canale5 ma non senza preoccupazioni, dato che si è ritirato l’ennesimo concorrente. Daniele Radini Tedeschi ha infatti deciso di tornare in Italia perché fisicamente impossibilitato a proseguire. La sua decisione non è giunta comunque inaspettata, perché si era già allontanato dal gruppo dopo una lite ma anche per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.deidel 6: chi esce Un nuovo eliminato e una puntata all’insegna delle prove, per i pochi naufraghi rimasti all’dei, che proprio per oggi attendono lo ...