Isola dei famosi 2024 - arriva l’ennesimo ritiro!

La nuova edizione dell’ Isola dei Famosi ha preso il via poche settimane fa, ma ha già perso alcuni naufraghi per ritiro. Presto il cast tornerà ad animarsi con la presenza di nuovi concorrenti. Tra non molto si uniranno al resto del gruppo: il mago ...

Lunedì 6 maggio andrà in onda una nuova puntata dell' Isola dei Famosi , prima del cambio di programmazione, che porterà il reality show ad andare in onda di martedì e non più di lunedì In tale occasione verranno affrontati svariati argomenti, tra ...

Isola dei Famosi: Corona svela i cachet, Greta e Rosanna in guerra - Isola dei famosi: Corona svela i cachet, Greta e Rosanna in guerra - Il weekend è stato il momento delle confidenze per i naufraghi dell'Isola, ma non sono mancate le discussioni. Intanto Fabrizio Corona rivela un po' troppo su Joe Bastianich Fonte: IPA 1 /5 Greta e Ro ...

Salute, al via campagna ESEO per patologie gastrointestinali eosinofile - Salute, al via campagna ESEO per patologie gastrointestinali eosinofile - Per dare maggiore risalto alla Giornata internazionale delle patologie eosinofile, dal 18 al 22 maggio verranno illuminati di magenta numerosi luoghi o monumenti famosi nelle varie nazioni ...

Zucchero al centro di una vicenda spiacevole all’aeroporto di Roma: ecco cosa avrebbe fatto il cantante - Zucchero al centro di una vicenda spiacevole all’aeroporto di Roma: ecco cosa avrebbe fatto il cantante - Cosa ha fatto Zucchero all'aeroporto di Fiumicino a Roma Il cantante si è reso protagonista di una bruttissima parentesi ...