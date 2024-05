Isola dei Famosi - la soluzione di Vladimir Luxuria contro il crollo di ascolti | entrano tre nuovi naufraghi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non è per niente una edizione fortunata quella dell’dei2024. A caratterizzare il reality show, condotto quest’anno per la prima volta da, sono stati infatti il clamorosodie l’abbandono del programma da parte di diversi. E così la conduttrice ha deciso di correre ai ripari con alcune soluzioni. Vediamo quali.Leggi anche:dei, scoppia la lite tra Rosanna e Alvina, tensione alle stelle: “Non scassare la min***a” Lunedì 6 maggio andrà in onda su Canale 5 la nuova puntata dell’dei. Accanto aci saranno gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La concorrente Tonia ...

Isola dei Famosi 2024: ennesimo ritiro e 4 nuovi naufraghi! Ecco di chi si tratta - Isola dei famosi 2024: ennesimo ritiro e 4 nuovi naufraghi! Ecco di chi si tratta - A poche ore dalla puntata de l'Isola dei famosi di stasera, arrivano le indiscrezioni sul possibile arrivo di quattro naufraghi.

Isola dei Famosi, ex naufrago se lo lascia sfuggire: “Vincerà…” - Isola dei famosi, ex naufrago se lo lascia sfuggire: “Vincerà…” - In una recente intervista, un ex naufrago dell'Isola dei famosi si è lasciato andare ad una rivelazione inedita.

Isola dei Famosi 2024, tre nuovi naufraghi in arrivo e rischio chiusura anticipata: Bruganelli vola in Honduras. Nominati e sondaggi - Isola dei famosi 2024, tre nuovi naufraghi in arrivo e rischio chiusura anticipata: Bruganelli vola in Honduras. Nominati e sondaggi - Isola dei famosi 2024, stasera in tv su Canale 5 una nuova puntata del reality condotto da vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Il programma iniziato il 9 aprile sembra non ...