Isola dei Famosi - Sonia Bruganelli | Elenoire Casalegno e Vladimir Luxuria? Ecco cosa ne penso

(Di giovedì 2 maggio 2024), attuale opinionista de L’dei, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove esprime il suo pensiero sui colleghi di lavoro All’dei18 è cambiata la conduzione, l’inviata e anche gli opinionisti. Ed è proprio l’opinionistache, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato della sua esperienza al reality e ha dettone pensa della conduttricee dell’inviata in Honduras. Suha svelato: “Non siamo ancora amiche, l’ho conosciuta in questo frangente e la apprezzo per il coraggio che ha avuto nel suo percorso. La trovo una ...