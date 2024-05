Isola dei Famosi - chi sarà eliminato secondo i sondaggi

Lunedì 6 maggio andrà in onda una nuova puntata dell' Isola dei Famosi , prima del cambio di programmazione, che porterà il reality show ad andare in onda di martedì e non più di lunedì In tale occasione verranno affrontati svariati argomenti, tra ...

L’Isola dei Famosi 2024 torna in onda lunedì 6 maggio con la nuova puntata della stagione: cosa dovremo aspettarci? Al timone del programma troveremo Vladimir Luxuria, insieme a Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre a guidare i naufraghi in ...

Si rinnova l’appuntamento con Isola dei Famosi , che torna in onda dopo lo stop forzato del 2 maggio dovuto alle partite di Europa League. Vladimir Luxuria conduce la nuova puntata in onda su Canale5 ma non senza preoccupazioni, dato che si è ...

Isola: Khady, Edoardo Franco, Matilde e Artur in 'missione' per trovare il tesoro (Video) - Isola: Khady, Edoardo Franco, Matilde e Artur in 'missione' per trovare il tesoro (Video) - A L'Isola dei famosi Matilde Brandi in coppia con Artur Dainese e Khady Gueye con Edoardo Franco hanno ricevuto un messaggio da parte dello "Spirito dell'isola" in cui gli è stato chiesto di portare a ...

Isola dei Famosi: Corona svela i cachet dei concorrenti, Greta e Rosanna ai ferri corti, dettagli sul prossimo eliminato - Isola dei famosi: Corona svela i cachet dei concorrenti, Greta e Rosanna ai ferri corti, dettagli sul prossimo eliminato - Il weekend è stato il momento delle confidenze per i naufraghi, ma non sono mancate le discussioni. Intanto Corona rivela un po' troppo su Joe Bastianich ...

Isola dei Famosi sondaggi 6 maggio: l’eliminato di stasera - Isola dei famosi sondaggi 6 maggio: l’eliminato di stasera - “Isola dei famosi” torna in diretta dopo lo stop del 2 maggio: il nome dell’eliminato e i nuovi naufraghi di Vladimir Luxuria ...