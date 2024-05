Isola dei Famosi 2024 | eliminato e naufraghi divisi in due gruppi - la puntata del 6 maggio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Finalmente è tempo di una nuovadell’dei, in onda nella prima serata di oggi, lunedì 6. Alla conduzione del programma ci sarà Vladimir Luxuria, accompagnata in studio dagli opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Cosa accadrà nel settimo appuntamento?dei, le anticipazioni di oggi 6Secondo le anticipazioni sulladi oggi dell’dei, iapprenderanno una interessante novità legata alla loro vita in Honduras. Saranno infatti chiamati a dividersi in dueed a vivere separatamente in due accampamenti, l’uno contro l’altro. Spazio poi alle varie prove della serata, tra cui la gara ...

