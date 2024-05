Isola 18 - Vladimir Luxuria parla della relazione aperta col compagn - e a chi le dice che Sonia Bruganelli vorrebbe condurre il reality…

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nei giorni scorsiha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Novella 2000, dove hato del suo inedito ruolo come conduttrice a L’dei Famosi, dopo avere rivestito in diverse edizioni il ruolo di opinionista (ma è stata anche inviata e soprattutto naufraga!) Nel corso dell’intervista al settimanale,si è data un voto a se stessa come conduttrice: 6+ sarebbe falsa modestia. Quindi 7. Di recenteha ammesso che le piacerebbe più presentare che commentare i naufraghi. Cosa ne pensa l’ex opinionista del reality show? La risposta di: Ben venga… al prossimo giro! Si erato di un odio reciproco fra la conduttrice ed Elenoire Casalegno.ha ...

Alessandro Cecchi Paone è un uomo dai mille volti, giornalista, conduttore, opinionista, professore, ex naufrago e gieffino, scrittore e adesso è tornato anche in politica . Cecchi Paone infatti è candidato alle elezioni europee del 2024 nella ...

Non è per niente una edizione fortunata quella dell’ Isola dei Famosi 2024. A caratterizzare il reality show, condotto quest’anno per la prima volta da Vladimir Luxuria , sono stati infatti il clamoroso crollo di ascolti e l’abbandono del programma ...

Jey Lillo sbarca a L'Isola dei Famosi 2024, chi è il mago di Tik Tok Età, la vita privata, la storia con Maria Esposito (Sara Ricci di Mare Fuori) e Instagram - Jey Lillo sbarca a L'Isola dei Famosi 2024, chi è il mago di Tik Tok Età, la vita privata, la storia con Maria Esposito (Sara Ricci di Mare Fuori) e Instagram - Nominati e sondaggi In attesa della diretta del reality condotto da vladimir luxuria che andrà in onda stasera in tv, lunedì 6 maggio, su Canale 5, scopriamo qualcosa in più sul mago di TikTok.

Isola dei Famosi 2024: ennesimo ritiro e 4 nuovi naufraghi! Ecco di chi si tratta - Isola dei Famosi 2024: ennesimo ritiro e 4 nuovi naufraghi! Ecco di chi si tratta - A poche ore dalla puntata de l'Isola dei Famosi di stasera, arrivano le indiscrezioni sul possibile arrivo di quattro naufraghi.

Tra Berlusconi e Putin “un legame di omosessualità psicologica”: Vladimir donò un cuore di capriolo a Silvio, che vomitò - Tra Berlusconi e Putin “un legame di omosessualità psicologica”: vladimir donò un cuore di capriolo a Silvio, che vomitò - La ricostruzione di uno storico leader di Forza Italia sull'amicizia tra l'ex presidente del consiglio italiano e il feroce dittatore russo.