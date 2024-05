Io ad Affari Tuoi? Ve lo dico Dopo l’addio di Amadeus alla Rai parla l’altro amato conduttore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024), in queste ultime ore per la trasmissione dei pacchi si sta facendo avanti il nome di un big della televisione italiana. Un vero colpo di scena: sembrava infatti che per illa Rai avesse già deciso di puntare su Stefano De Martino. Ma l’annuncio ancora non è arrivato, evidentemente quindi i giochi sono ancora aperti. La Rai in queste ore si trova a gestire una situazione molto complicata. La partenza diha scombussolato tutti i piani di viale Mazzini in vista del prossimo autunno. Si sapeva da tempo che il contratto delsiciliano era in scadenza, ma ai piani alti dell’azienda pubblica tutti speravano che “Ama” rinnovasse. Le cose come sappiamo sono andate diversamente. E ora si guarda al futuro prossimo. Leggi anche: “Lui con Carlo ...