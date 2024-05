Rai si fa scappare I Soliti Ignoti dopo Amadeus | il retroscena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Resta in Rai, anzi no o forse sì o va via dalla Rai. In questa breve frase ci riferiamo a quanto sta accadendo al format I. Il futuro del game show, condotto dal 2007 al 2008 e dal 2010 al 2012 dall'indimenticabile conduttore buono della tv Fabrizio Frizzi, mentre dal 2017 dasul primo canale, sembra essere avvolto da un'aura di incertezza, con speculazioni riguardanti una possibile dipartita dal palinsesto Rai e un possibile approdo al NOVE. Sebbene il quotidiano Il Foglio abbia annunciato questa probabile mossa, dalla Rai arrivano segnali contrastanti, con la notizia di un nuovo incontro in programma tra i Vertici della casa di produzione e i rappresentanti della rete pubblica per trattare i diritti della trasmissione. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l'opzione per I...