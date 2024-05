Inzaghi | Scudetto della gioia Inter - sono tre anni che vinciamo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Simoneè stato protagonista del Premio Bulgarelli a Bologna e ha parlato anche diin mixed zone. Il suovento ripreso da Sport Mediaset. VITTORIE – Simonedescrive il momento dell’ed in generale le ultime stagioni: «L’ho definito lo. Abbiamo fatto felici milioni diisti che aspettavano questa seconda stella e che fortunatamente è arrivata. Per noi, i giocatori, lo staff, la società è un grandissimo orgoglio. Ho dei ragazzi a cui piace giocare a calcio, affrontare le difficoltà delle partite. Non mi soffermerei solo sull’di quest’anno, la mia squadratreche gioca con un determinato modulo, con determinati ...