Inter - Inzaghi | MERCATO creativo? Andremo molto oltre i problemi economic - ecco COME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le parole di Simone, allenatore dell’, sulla strategia di calciodei nerazzurri. Tutti i dettagli Simone, allenatore dell’, ha parlato in occasione della cerimonia per il premio Bulgarelli.– «Ho la fortuna di avere una società sempre presente e attiva, penso a Marotta, Ausilio, Baccin, il nostro presidente che purtroppo non è qui con