Internazionali | per Berrettini derby all' esordio con Napolitano

(Di lunedì 6 maggio 2024)tutto azzurro per Matteoche al primo turno affronterà Stefano. Direttamente dal secondo turno partirà invece Musetti dove debutterà contro uno tra Eubanks e un qualificato. Per Sonego, invece, primo turno contro Lajovic, mentre Fognini se la vedrà con Evans e Arnaldi con Machac. Attenderà un qualificato Flavio Cobolli, oggi presente ai sorteggi del tabellone maschile. "Jannik è un esempio, insieme a lui stiamo facendo tanto per questo sport e sentiamo l'amore dei tifosi", ha detto il tennista romano da Fontana di Trevi, location scelta per i sorteggi. Testa di serie n.1 del torneo sarà Novak Djokovic (nella parte alta del tabellone), mentre le assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, trasformano Danil Medvedev e Andrey Rublev nei numeri 3 e 4 del seeding. Possibili quarti di finale che potrebbero vedere ...

(Adnkronos) – Matteo Berrettini sconfitto al primo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo . Il 27enne romano, reduce dal trionfo nel torneo Atp di Marrakech, è stato sconfitto dal serbo Miomir Kecmanovic, che si è imposto per 6-3, 6-1 in 1h13'. ...

