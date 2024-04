Atp Montecarlo | Berrettini sconfitto al primo turno

(Di martedì 9 aprile 2024) Il romano battuto in 2 set da Kecmanovic Matteoaldell'Atp Masters 1000 di. Il 27enne romano, reduce dal trionfo nel torneo Atp di Marrakech, è statodal serbo Miomir Kecmanovic, che si è imposto per 6-3, 6-1 in 1h13'.si può parzialmente consolare con la wild card

Niente da fare per un Matteo Berrettini ancora stremato dopo il successo nell'Atp marocchino: a Montecarlo l'ha spuntata nettamente Miomir Kecmanovic (6-3/6-1) in una gara in cui l'avversario ha ... (gazzettadelsud)

ATP Montecarlo: giornataccia di Berrettini, Kecmanovic lo batte senza problemi - Molto falloso con il dritto e poco incisivo con il servizio, Matteo Berrettini cede a un solido Miomir Kecmanovic che gli lascia appena quattro giochi ...ubitennis

Atp Montecarlo, Matteo Berrettini mai in partita: sconfitta al primo turno contro Kecmanovic - Il quarto giorno del Masters 1000 di Montecarlo è iniziato in ritardo di due ore a causa della pioggia e Matteo Berrettini si è impantanato nel terreno bagnato. Il romano esce al primo turno contro Mi ...ilfattoquotidiano