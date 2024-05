Internazionali d’Italia | domani esibizione Vondrousova-Kasatkina a piazza del Popolo

(Adnkronos) – migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza ed elezioni anticipate che portino a un governo diverso da quello guidato dal premier Benjamin ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della manifestazione ‘Una domenica al Teatro Romano in Auto d’epoca ’, nella giornata di domani , 5 maggio, un’ordinanza ha disposto il divieto di sosta , con rimozione coatta, in piazza Ponzio Telesino ...

Interrogati anarchici arrestati a Genova, domani decisione gip - Interrogati anarchici arrestati a Genova, domani decisione gip - Passeranno tutti almeno un'altra notte in carcere gli otto anarchici arrestati venerdì sera dai carabinieri davanti all'ex latteria occupata in centro storico e accusati a vario titolo di resistenza, ...

Casaluce, inaugurato parco giochi inclusivo in Piazza Falcone - Casaluce, inaugurato parco giochi inclusivo in piazza Falcone - Casaluce (Caserta) - Una serata all'insegna del divertimento con giochi, popcorn, zucchero filato, palloncini, mascotte e baby-dance, quella svoltasi in ...

In piazza Arnolfo presentato il programma per Colle di Piero Pii - In piazza Arnolfo presentato il programma per Colle di Piero Pii - Il candidato sindaco Piero Pii presenta il suo programma a Colle di Val d'Elsa: occasione per conoscere la squadra e discutere delle priorità ...