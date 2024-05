Costacurta , ex difensore del Milan, ha parlato al Corriere della Sera del L’Inter e ha fatto gli elogi a Inzaghi Colonna del Milan e oggi affermato opinionista, Billy Costacurta racconta al Corriere della Sera le sue sensazioni a proposito dello ...

“ Sinner l’ho sentito, certamente, dispiace ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie. È giusto rispettare fino in fondo Jannik che domani sarà a Roma e parlerà. Aspettiamo 24 ore. È giusto che sia lui a dirvi cosa è successo e come ...

Inter, piace Moleiro: chi è e quanto costa il talento del Las Palmas - inter, piace Moleiro: chi è e quanto costa il talento del Las Palmas - Il mercato dell`inter non è chiuso. Ve l`abbiamo raccontato (LEGGI QUI) e, nonostante i tentativi di depistaggio del ds Piero Ausilio e dell`ad Beppe Marotta,.

Calciomercato: l'Inter sfida il Napoli per Buongiorno, Juventus solo sullo sfondo - Calciomercato: l'inter sfida il Napoli per Buongiorno, Juventus solo sullo sfondo - Il capitano del Torino piace molto all'inter e ai partenopei, mentre i bianconeri faranno un tentativo solo con una cessione importante ...

Inzaghi: "L'Inter si sta muovendo per migliorare nonostante paletti e budget. I nostri tifosi meritano il top" - Inzaghi: "L'inter si sta muovendo per migliorare nonostante paletti e budget. I nostri tifosi meritano il top" - Nuovo riconoscimento personale per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'inter, che appena qualche settimana fa ha vinto il suo primo scudetto da allenatore, ha ricevuto oggi il ...