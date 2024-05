Inter - critiche senza senso | una colpa vincere lo scudetto così in anticipo?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Hanno rotto l'anima all'per aver perso contro il Sassuolo. Come se non fosse un diritto dei campioni d'Italia perdere la seconda partita della stagione. Come se fosse unaaver vinto locon cinque giornate d'. L'è già in vacanza da due settimane eppure ha presentato due formazioni titolari per trequarti contro il Torino e contro il Sassuolo, al punto che alcuni tifosiisti si sono innervositi perché si aspettavano i giocatori meno impiegati. Siamo al paradosso del tutti scontenti per motivi opposti. L'avrebbe potuto anche presentarsi con la Primavera, nessuno glielo vieta, ma non lo ha fatto e non lo farà perché è una società seria. Infatti ha giocato e vinto contro il Torino e ha giocato e perso contro il Sassuolo, ...