Inter - cancella quello zero! Ecco i sei personaggi in cerca di… uno

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’sta già pensando alla prossima stagione ma non Inzaghi e forse nemmeno alcuni dei suoi calciatori. La stagione nerazzurra è ormai agli sgoccioli, eppure qualcuno ha ancora la possibilità dire uno“poco simpatico” dalle sue statistiche. Vediamo chi e perché MILANO – La sconfitta di misura a Reggio Emilia toglie la possibilità all’di Simone Inzaghi di ottenere altri storici record. Sconfitta indolore, sì, ma ad Appiano Gentile più di uno puntava a portare a casa qualche altro “titolo” statistico. A partire dall’allenatore stesso. La squadra di Inzaghi può ancora raggiungere l’obiettivo dei 100 gol segnati stagionali (ne mancano 4…). E allo stesso tempo restare sotto quota 20 per quanto riguarda i gol subiti in campionato (è a 19…). Più facile il primo che il secondo, senza dubbio. Il ...

Milano – Fosse per il Sassuolo , giocherebbe sempre e solo contro l'Inter. In totale crisi di risultati (nessuna vittoria nelle ultime sei e una sola nelle precedenti quindici) i neroverdi hanno centrato un altro successo sulla capolista. La ...

Milano, 5 maggio 2024 – Tra le note liete della partita di ieri tra Sassuolo e Inter , per Simone Inzaghi, c'è il buon ingresso nel secondo tempo di Tajon Buchanan , entrato al posto di Bastoni per dare maggiore spinta offensiva sulla fascia ...

