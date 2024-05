Inter - Buchanan in crescita | il canadese cerca spazio per il finale di stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Milano, 5 maggio 2024 – Tra le note liete della partita di ieri tra Sassuolo e, per Simone Inzaghi, c'è il buon ingresso nel secondo tempo di Tajon, entrato al posto di Bastoni per dare maggiore spinta offensiva sulla fascia sinistra. Ilha più volte puntato il diretto avversario creando i presupposti per il gol del pareggio, sebbene questo non sia mai arrivato. Unico acquisto del mercato invernale, preso dal Bruges per sostituire l'infortunato Cuadrado (appena rientrato dopo un lungo periodo in infermeria)non ha ancora esordito da titolare e finora ha collezionato soltanto piccoli spezzoni di partita. Chissà che nelle ultime tre gare, contro Frosinone, Lazio e Verona, Inzaghi non gli conceda maggioreanche per capire quanto potrà essere utile alla causa nella ...