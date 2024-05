INPS come le banche | in futuro un' app per gestire la pensione E anche una smart TV per gli anziani

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il presidente Gabriele Fava ha preannunciato i due progetti all'evento A&F Live. Non ci sono tempi certi né per l'uno né per l'altro...

Inps lancia l’app per consultare la tua posizione contributiva da smartphone - inps lancia l’app per consultare la tua posizione contributiva da smartphone - L'annuncio a Milano del presidente inps Gabriele Fava, intervistato al Teatro Gerolamo di Milano dal direttore di 'Repubblica' Maurizio Molinari ...

Inps, al via comunicazione diretta per bonus mamme - inps, al via comunicazione diretta per bonus mamme - Le lavoratrici dipendenti con almeno tre figli di cui almeno uno minore potranno comunicare direttamente all'inps i dati per l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio (cosiddetto bonus ...

Lavoro: part-time involontario colpisce più le donne degli uomini. Presentato il report in Senato - Lavoro: part-time involontario colpisce più le donne degli uomini. Presentato il report in Senato - Ancora, l’analisi dei dati inps sull’andamento dei contratti attivati nel primo ... Uno dei segni più evidenti di come abbiamo affrontato la sfida della globalizzazione mortificando il lavoro, in ...