Come scaricare la Certificazione Unica CU dal sito Inps

(Di martedì 30 aprile 2024) La(CU), ex CUD, è un documento che riassume i redditi percepiti nell’anno precedente da lavoro, pensione e altri redditi assimilati. È un documento importante per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per richiedere il 730. Scopriamo passo passoottenerla daldell’nelle righe a seguire. A partire dal 16 marzo 2023, laè disponibile online sulper tutti i cittadini che hanno un’utenza My. Perla CU online: Accedi al: ...

La Certificazione Unica può essere scaricata direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate . Le istruzioni passo per passo in vista dell’avvio della stagione del modello 730/ 2024 Lavoratori dipendenti e pensionati hanno ricevuto entro il 18 marzo scorso la Certificazione Unica 2024 da parte dei ... Continua a leggere>>

Certificazione Unica 2024 , come e dove scaricarla : tutto quello che serve sapere in merito a questo importante argomento Entro il 18 marzo tutti i lavoratori dipendenti ed i pensionati hanno ricevuto la Certificazione Unica 2024 da parte dei sostituti d’imposta. La consegna del Modello CU è ... Continua a leggere>>

ITA0039 certifica il ristorante Ravello nel magico mondo disney ad Orlando - Roma, 30 apr. (askanews) – Il Ristorante “Ravello” del Four Seasons Resort Orlando, situato nel Walt Disney World Resort in Florida, ha conseguito la certificazione ITA0039 by Asacert, con livello Pla ...

Continua a leggere>>

Mutuo prima casa, come portare in detrazione gli interessi passivi nel Modello 730 - Gli interessi passivi pagati per un mutuo possono essere portati in detrazione all’interno del Modello 730. Ma ci sono delle regole precise da rispettare.

Continua a leggere>>

certificazione unica - Ad oggi non trovo la mia certificazione unica sul sito dell'agenzia delle entrate. Quando la potrò visualizzare Mi potete aiutare

Continua a leggere>>