Inondazioni in Brasile - più di 80 morti e oltre 100 dispersi

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Mai nella storia delha piovuto così tanto in un solo luogo. Questa è la più grande alluvione mai verificatasi nel nostro paese”. Con queste parole il presidente delLuiz Inácio Lula da Silva ha descritto la catastrofe che si è abbattuta sullo stato del Rio Grande Do Sul. Da giorni piove quasi ininterrottamente e i fiumi esondano allagando città e campagne. La situazione è ulteriormente peggiorata quando la diga della centrale idroelettrica fra le città di Bento Goncalves e Cotipora è parzialmente collassata contribuendo a sommergere numerose città e paesi. La capitale dello stato, Porto Alegre, è anch’essa sott’acqua e molte persone sono state costrette a rifugiarsi sui tetti in attesa dell’arrivo degli elicotteri di soccorso. A migliaia sono stati evacuati con barche e mezzi anfibi dei militari e persino con delle canoe. I danni ...

