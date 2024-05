Israele - iniziata l’evacuazione di Rafah est | lanciati volantini per spostare la popolazione L’esercito | Coinvolte 100mila persone

(Di lunedì 6 maggio 2024)diha annunciato l’inizio deldei civili nella parte est di, la città nel sud della Striscia di Gaza, in previsioni della temuta invasione militare via terra in un’area dove attualmente si trovano circa 1,2 milioni di sfollati palestinesi. Un’operazione “temporanea” e di “portata limitata“, l’ha descritta un portavoce dell’IdF, che riguarda leche “vivono aest“.dovrebbe riguardare, sempre secondoisraeliano, circa. L’Idf ha lanciato nella parte est di, nel sud della Striscia,che invitano lacivile a spostarsi temporaneamente verso le aree ...

