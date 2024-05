Infortunio sul lavoro ad Ancona | esplode tombino - grave operaio

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – E' ricoverato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette dil'investito dall'esplosione di unmentre era alall'interno di un cantiere navale. Il drammaticosulsi è verificato intorno alle 8: da quanto si è appreso, l'uomo, di 41anni, stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito e scaraventato a terra dal. L’allarme è scattato immediatamente: a darlo alcuni colleghi dell’uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito l'in ospedale. Per i soccorsi e i rilievi sono arrivati anche i vigili del fuoco e i poliziotti.

