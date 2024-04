I giornalisti Rai dichiarano lo sciopero | stop delle news il 6 maggio Controlli asfissianti - siamo megafono del governo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 aprile 2024) «L’incontro di raffreddamento con l’azienda si è risolto con un nulla di fatto, motivo per cui confermiamo il nostro stato d’agitazione. Sentita la commissione garanzia, è stato proclamato unodi 24 ore, con astensione dal lavoro dalle 5.30 di lunedì 6alle 5.30 di martedì 7». Lo comunica una nota Usigrai. I motivi dello«Nel rispettoregole fissate dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali, non potranno aderire idel Giornale Radio Rai che già saranno impegnati in unosabato 27 aprile contro l’ipotesi di accorpamento del Gr Sport con Rai Sport e di Gr Parlamento con Rai Parlamento che svuoterebbe Radio1 della sua vocazione all...