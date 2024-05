Una donna spagnola è stata aggredita e stuprata da un gruppo di uomini mentre era in vacanza insieme al marito nel nord dell’ India . Il racconto in un video: "Ci hanno aggredito mentre eravamo nella nostra tenda , mi hanno puntato un coltello alla ...

India, donna accusa il marito di stupro e “sesso innaturale”, ma nel matrimonio non è reato - India, donna accusa il marito di stupro e “sesso innaturale”, ma nel matrimonio non è reato - L'India non criminalizza lo stupro coniugale da parte di un marito contro la moglie, se quest'ultima ha più di 18 anni ...

Lascia Napoli per sfuggire ai maltrattamenti del marito, lui la perseguita fino a Genova: arrestato - Lascia Napoli per sfuggire ai maltrattamenti del marito, lui la perseguita fino a Genova: arrestato - Ogni giorno le invia messaggi e chat di insulti, minacce. Fino a che inizia a fare dei veri e propri blitz nel capoluogo ligure, facendosi trovare sotto casa o davanti al posto di lavoro ...