Turista violentata da 7 uomini in India | lo stupro davanti al marito | “Aggrediti in tenda e picchiati”

(Di sabato 2 marzo 2024) Una donna spagnola è stata aggredita e stuprata da un gruppo dimentre era in vacanza insieme alnel nord dell’. Il racconto in un video: "Ci hanno aggredito mentre eravamo nella nostra, mi hanno puntato un coltello alla gola dicendo che ci avrebbero ucciso”.

La violenza è avvenuta nell'estate del 2023: il presunto responsabile è stato rintracciato dai carabinieri in Sicilia e tratto in arresto.Continua a leggere (fanpage)

Orrore in India, Turista spagnola violentata da 7 uomini: AGI - Una donna spagnola è stata aggredita e stuprata da un gruppo di sette uomini mentre era in vacanza per un tour in moto nel nord dell'India. "Ci hanno aggredito mentre eravamo nella nostra tenda, ...agi

India, orrore nello stato di Jharkhand: Turista spagnola stuprata da 7 uomini: Nello stato di Jharkhand, vicino al Bangladesh occidentale (India), una Turista spagnola è stata stuprata da 7 uomini. La donna era lì insieme al suo fidanzato per un tour in moto nel nord dell'India.tag24

Fuori dalla discoteca. Studentessa violentata, l’aggressore fermato dagli addetti alla sicurezza: violentata. Accusato di aver abusato di lei è un ragazzo ... Poco più di un mese fa, a denunciare una violenza a Milano era stata una Turista inglese di 29 anni, vittima di un raid sessuale al QC ...quotidiano