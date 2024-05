Incendio nel carcere minorile Beccaria di Milano - nessun ferito

I vigili del fuoco hanno impiegato circa tre ore per spegnere l’ Incendio scoppiato nella notte all’interno del carcere minorile Beccaria a Milano. Le fiamme sarebbero partita da una cella al secondo piano, con i fumi che hanno coinvolto altre tre celle vicine. Non ci sarebbero state persone ... Continua a leggere>>

Non c'è pace al carcere minorile Beccaria di Milano. Dopo lo scandalo delle violenze ai danni dei detenuti, la scorsa notte, intorno alle 2, nell'istituto penitenziario per minori è scoppiato un Incendio che, fortunatamente, non ha provocato feriti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le