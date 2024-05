In paese c' è una farmacia abusiva | vende di tutto - con o senza ricetta medica

(Di lunedì 6 maggio 2024) Morfina, fentanyl e altri farmaci classificabili come sostanze stupefacenti sono stati trovati all'interno di unaa Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Una falsa attività scoperta dai carabinieri durante un semplice controllo a quello che sarebbe dovuto essere soltanto...

Vastissima operazione della polizia locale di Giugliano del nucleo ambiente ed antiabusivismo in località Varcaturo. Gli agenti diretti sul campo dal comandante Emiliano Nacar in via Ripuaria hanno posto sotto sequestro un’intera farmacia ...

Doveva essere solo un banco solidale per distribuire medicinali a chi non può permetterseli. Ma dietro l’iniziativa benefica a Gioia Tauro si nascondeva in realtà una farmacia clandestina, con tanto di stupefacenti smerciati assieme anche a ...

Rafah, con incursione Israele a rischio la vita di 600mila bambini: l'allarme di Save the Children - Rafah, con incursione Israele a rischio la vita di 600mila bambini: l'allarme di Save the Children - (Adnkronos) - Non c’è più tempo per proteggere i bambini a Rafah: l’incombente attacco di terra sta costringendo centinaia di migliaia di persone alla fuga e impedendo gli sforzi per portare aiuti ...

Studente picchia docente per voto basso, il Garante Marziale: "La scuola aperta in realtà è solo esposta" - Studente picchia docente per voto basso, il Garante Marziale: "La scuola aperta in realtà è solo esposta" - "Qualche sciocco ha venduto per teoria scientifica un’autentica boutade, e cioè che per essere buoni genitori o buoni insegnanti bisogna essere i loro migliori amici, e in troppi ci hanno creduto.

Novità alle Gallerie degli Uffizi, il biglietto diventa un qr code - Novità alle Gallerie degli Uffizi, il biglietto diventa un qr code - FIRENZE – Alle Gallerie degli Uffizi inizia l’era del biglietto digitale: da oggi gli ingressi acquistati online sul sito ufficiale del museo o attraverso il call center per Galleria delle statue e ...