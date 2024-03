Giugliano | farmacia abusiva in un fabbricato per uso abitativo | scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Vastissima operazione della polizia locale didel nucleo ambiente ed antiabusivismo in località Varcaturo. Gli agenti diretti sul campo dal comandante Emiliano Nacar in via Ripuaria hanno posto sottoun’interarealizzata senza titoli abilitativi. Nella fattispecie in unadibito a L'articolo Teleclubitalia.