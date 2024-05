In arrivo più fondi per il Commissario Granchio blu

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - Oggi "implementiamo le risorse economiche degli imprenditori di pesca e creiamo un fondo a disposizione delper garantire tutti gli interventi a sostegno dei nostri imprenditori", alle prese con la diffusione delblu. L'ha dichiarato il ministro dell'agricoltura, e della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto in collegamento a 'Futuro direzione nord', parlando di uno degli argomenti al centro della riunione del Consiglio dei ministri di oggi, il decreto agricoltura che prevede misure anche per l'emergenzablu. "L'anno scorso c'è stata un'abbondanza diblu, la situazione è emergenziale in questo momento", ha ammesso il ministro, spiegando che il governo è intervenuto "con il sostegno agli imprenditori" per fornirgli "strumenti per ...

Oltre 32 mln al settore nel 2024, l'incorporazione di Sin in Agea e la nomina del Commissario straordinario per il granchio blu. Queste le misure principali all'interno del Dl agricoltura visionato da AGRICOLAE.

