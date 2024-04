Non solo rinnovabili L’agenda italiana al G7 dell’Energia di Torino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) In attesa del G7 delle Finanze, a Stresa, dal 23 al 25 maggio, aè il turno, con un occhio bene aperto sul mercato delle auto elettriche in Cina, vero spauracchio dei produttori occidentali. E dunque, meno emissioni di CO2, più soldi ai Paesi in via di sviluppo. Sono questi, in estrema sintesi, i due poli tra cui oscillerà il G7 dedicato al clima, all’energia e all’ambiente a cui sono invitati i ministri dei sette Paesi più industrializzati, al via questa sera ma che entrerà nel vivo lunedì, per poi concludersi nel primo pomeriggio di martedì con un comunicato congiunto. Nell’evento torinese, padrone di casa (la Venaria Reale) il ministro italiano dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, si discuterà appunto di clima, fonti energetiche e finanza. Un G7 decisamente importante, che arriva dopo la storica Cop28 di Dubai, che ha ...