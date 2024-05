Il vangelo del pallone secondo El Flaco Menotti - l’uomo che ha osato osare | addio al più grande seduttore del calcio argentino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il lutto dell’Argentina per la scomparsa di Cesar Luis, morto il 5 maggio all’età di 85 anni dopo una vita segnata dal, è dolore vero: non se n’è andato solo il ct del primo titolo mondiale dell’Albiceleste, ma anche un uomo con un’intelligenza fuori dal comune, mai banale, legato al suo paese, eppure critico, soprattutto del periodo buio della dittatura. El, il soprannome di tutta una vita, aveva origini italiane, marchigiane per l’esattezza, come Messi, ma è stato profondamente. Ha sempre aperto le porte delalla cultura del suo paese. Disse alla vigilia della finale mondiale Argentina-Francia del 2022: “Il segreto della squadra guidata da Scaloni è che gioca ae mi fa felice che rispetti la storia. Scaloni è degno rappresentante di una ...