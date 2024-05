Challenger Cagliari - Lorenzo Musetti si arrende in Finale a Mariano Navone in due set

(Di domenica 5 maggio 2024) Si ferma a un passo dal traguardo. Il toscano (n.29 del ranking) si è dovutore nelladel Sardegna Open (175) all’argentino(n.41 della classifica mondiale). Il sudamericano si è imposto con il punteggio di 7-5 6-1 in 1 ora e 47 minuti di gioco. Più solidorispetto aal servizio e nell’economia di questo atto conclusivo è stato il fattore discriminante. Per l’argentino è il primo titolo del 2024, dopo le tre Finali perse a Buenos Aires, Rio de Janeiro e a Bucarest. Per il carrarino una buona settimana a, ma c’è ancora tanto da fare per essere all’altezza di quello che lui stesso si aspetta. Da notare che perquesta ...

