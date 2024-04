Denis Villeneuve e Legendary collaboreranno nello sviluppo del film tratto da Nuclear War | A scenario

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il saggio di Annie Jacobson intitolatoWar: Adiventerà une nel team al lavoro sullodel progetto c'è anchecollaborerà nuovamente conPictures in occasione deldaWar: A, libro scritto da Annie Jacobson finalista al premio Pulitzer. Il saggio è da poco entrato nella classifica dei bestseller del New York Times e il regista dovrebbe essere impegnatodel progetto, anche se non è ancora stato deciso se sarà impegnato anche alla regia o nella stesura della sceneggiatura o verrà coinvolto solo come produttore. Cosa ...