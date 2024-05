Il piccolo mondo antico dell’articolo 18 e il referendum sul Jobs Act

Oggi più che mai, vivendo in un Mondo che sembra non avere più alcun punto di riferimento, sorge il dubbio che si viva, come dire… un po’ a casaccio, trasportati dalle ( tiepide ) emozioni del momento che ci spingano ora in quella, ora in quell’altra ...

Latina , 14 marzo 2024 – Iniziativa particolarmente riuscita quella che si è svolta lo scorso 5 marzo all’interno delle strutture di via degli Aurunci che ospitano l’asilo nido “Piccolo Mondo” di Latina , che si sono prestate per l’evento organizzato ...

“Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti” fa tappa a Soci - “Il piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti” fa tappa a Soci - Il Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, ha alle spalle migliaia di spettacoli in tutta la Penisola, dal Piemonte alla Sicilia, e si appresta a toccare nuove ...

Una grande mostra a Como: “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura” con serigrafia di Warhol - Una grande mostra a Como: “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura” con serigrafia di Warhol - In occasione delle celebrazioni del Bimillenario Pliniano, dal 3 maggio al 31 agosto 2024 a Como la Fondazione Alessandro Volta presenta la mostra “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia ...

Non avevo mai visto un mammifero così piccolo: è un vero mistero della natura - Non avevo mai visto un mammifero così piccolo: è un vero mistero della natura - Non so neppure io come ho fatto a vederlo, date le sue dimensioni: qual è il mammifero più piccolo al mondo e come ho fatto a riconoscerlo.