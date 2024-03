Latina | all’asilo nido “Piccolo Mondo” i bambini diventano pizzaioli per un giorno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Iniziativa particolarmente riuscita quella che si è svolta lo scorso 5 marzo all’interno delle strutture di via degli Aurunci che ospitano l’asilo” di, che si sono prestate per l’evento organizzato dalla dirigente scolastica Immacolata Brancaccio e dai docenti in collaborazione con la pizzeria “Kesté” e che ha visto la partecipazione attiva dei, che hanno avuto l’opportunità di immergersi nel magicodella pizza. I titolari della pizzeria di via Montenero, con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli nell’arte della preparazione della pizza, hanno condotto un laboratorio interattivo. I, divisi in gruppi, hanno indossato grembiuli e cappelli da chef, pronti a diventare veri ...