Il Pd sfida il governo sulla sanità | Approvi la legge Schlein Ma c' è il nodo coperture

Alla vigilia della festa dei lavoratori e mentre Giorgia Meloni i vecchi sgravi sulle assunzioni già approvati nel 2023 (e in parte mai attuati), le opposizioni rilanciano depositando una proposta di legge di iniziativa popolare per il salario ...

La Metrocity ed il centro d'ascolto Ariel insieme per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne - La Città Metropolitana di Reggio Calabria e Il Centro d'Ascolto Ariel, per la prima volta, collaborano insieme per contrastare il fenomeno della violenza di genere sulle donne e migliorare i servizi ...

BOLOGNA - Lavoro in gruppo e differenziato per Soumaoro - Sono ripresi questa mattina, sotto una leggera pioggia, gli allenamenti del Bologna verso la sfida con il Napoli. Attivazione atletica, esercitazioni tecniche a gruppi e partitella a meta' campo. Adam ...

Kobi Michael: "L'operazione Rafah è iniziata. Ostaggi, soldati e palestinesi morti sono un rischio calcolato" - L'ex ufficiale dell'intelligence israeliana e analista dell'Inns ad Huffpost: "L'Idf non attaccherà l'intera area. Rafah verrà divisa in piccole zone e ...