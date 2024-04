Unicredit e Mediocredito Centrale - nuovo basket bond made in Italy da 100 milioni di euro per le Pmi

Pisa , 21 aprile 2024 – Crolla per la quarta volta consecutiva il Cosmocare CUS Pisa , nella penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone C: sul campo di un più motivato Academy Lucca , gli uomini di Leoncini, con molte assenze e con la testa alle vacanze, non sono mai stati in ... Continua a leggere>>

L'Aquila - Non finiscono le soddisfazioni in casa Nuovo Basket Aquilano, in un aprile fantastico per la pallacanestro cittadina e in generale per il movimento sportivo Aquilano! Dopo la conquista con due giornate di anticipo della permanenza nel difficile Campionato di SERIE B InterRegionale, ieri ...

Continua a leggere>>