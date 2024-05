Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) Domenica il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ha approvato all’unanimità una legge per chiudere tutte le attività indi Al, il più famoso media in Medio Oriente. Da diversi mesi il governo attaccava Alaccusandola, spesso in maniera molto generica, di parteggiare per Hamas nella guerra in corso nella Striscia di Gaza: finora però non aveva mai adottato misure così drastiche. La legge approvata dal governo prescrive che il canale tv di Alnon sia più visibile ine che i suoi siti non siano più raggiungibili. Nella legge inoltre viene ordinata la chiusura degli uffici israeliani di Ale la confisca di tutte le attrezzature utilizzate dal suo personale israeliano, tranne telefoni e computer. Ogni 45 giorni il governo dovrà ...